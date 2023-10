33º Cine Ceará anuncia seleção de longas e curtas; confira

O 33º Cine Ceará — Festival Ibero-americano de Cinema anunciou nesta quinta-feira, 26, os filmes selecionados para as mostras competitivas do evento neste ano. Seis longas e 14 curtas serão exibidos nas mostras Ibero-Americana e Brasileira, respectivamente.

O festival ocorre gratuitamente entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, com as mostras competitivas ocorrendo no Cineteatro São Luiz. Já as produções da Mostra Olhar do Ceará, dedicada a obras do Estado, irão ocupar o Cinema do Dragão.

