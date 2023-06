Paxton Whitehead, ator de ‘Friends’, morre aos 85 anos de idade

Paxton Whitehead foi indicado ao Prêmio Tony, uma das premiações mais importantes do teatro, na categoria de Melhor Ator por seu papel no musical da Broadway "Camelot"

O ator britânico Paxton Whitehead faleceu na última sexta-feira, 16, aos 85 anos de idade.

A informação da morte do ator foi confirmada por Charles Whitehead, filho do artista. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada.

Conhecido por suas participações especiais nas séries de comédia “Friends” e “Mad about you”, Paxton Whitehead iniciou sua carreira em meados da década de 1970, participando da série de drama “The National Dream” (1974) e no filme canadense “Riel” (1979).

Em 1981, o ator foi indicado ao Prêmio Tony, uma das premiações mais importantes do teatro, na categoria de Melhor Ator por seu papel no musical da Broadway “Camelot”.

Em seus anos de atividade na atuação, Paxton também integrou o elenco das séries “Hart to Hart”, “Murder”, “Law & Order”, “3rd Rock from the Sun”, “The West Wing” e “Desperate Housewives”.



