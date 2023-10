Do Canadá ao Uruguai: tricolor percorrerá 11 mil km para assistir Fortaleza na final da Sula

Osório Araruna, torcedor do Fortaleza, que viajará do Canadá ao Uruguai para assistir a final da Sula Crédito: Reprodução/ Osório Araruna

Dos tempos em que pegava uma topic para assistir o Fortaleza jogar em Sobral pelo Campeonato Cearense, ao voo internacional que o levará, agora, para prestigiar o Leão na final da Sul-Americana. Enquanto arrumava a mala em Vancouver, preparando-se para viajar ao Uruguai, as lembranças de Osório Araruna se entrelaçaram. Apesar da distância, o cearense, que vive no Canadá há sete anos, irá atravessar continentes para viver o maior jogo da história do seu amado clube. O sentimento de Osório pelo Fortaleza foi nutrido por seu pai desde cedo. O futebol sempre se fez presente, desde os “rachas” quase que diários, fosse com bolas de dente de leite ou qualquer objeto redondo que pudesse ser chutado, às idas ao estádio para acompanhar o Tricolor. Esses momentos foram especiais para ele e o amor incondicional pelo clube do Pici tornou-se sua marca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É surreal imaginar que, um dia desses, eu tava arrumando as malas pra pegar uma Topic para Sobral, limpando o sapato depois da lama do estádio de Itapipoca, sofrendo em Macaé depois de um jogo difícil ou andando a pé por vários quilômetros para chegar no PV e Castelão. Nesse momento, enquanto escrevo, estou olhando para a mala que vai me acompanhar de Vancouver até Punta del Este para ver o Fortaleza na final da Sul-Americana. É uma sensação louca, mas muito, muito boa!”, contou em entrevista ao Esportes O POVO.

“O jogo contra o Libertad foi muito mais difícil do que eu imaginava. Por outro lado, ao ver o adversário das quartas, achava que o América seria mais difícil do que foi - muito embora eu acredite que tenha sido muito mais mérito do Fortaleza pela bola que jogou naquela fase. Chegamos nas semis e conhecemos o adversário: pronto, dali eu achei realmente que não passaríamos”, relembrou. “Tem um pouco da zica reversa? Sim, tem. No entanto, sabendo da fase bem complicada do Corinthians, eu realmente achava que ‘fatores externos’ não permitiriam nossa classificação. Graças a Deus e a Vojvoda, estava enganado! Aliás, o Campeonato Brasileiro do ano passado me mostrou que do Vojvoda não se duvida. Ele fala, eu aceito. Ele diz que o Guilherme vai ser um grande jogador, eu acredito”, brincou.

Na partida decisiva contra o Corinthians, que culminou na classificação histórica do Fortaleza, Osório assistiu sozinho, longe dos seus amigos tricolores de Vancouver pelo qual costuma se reunir em dias de jogo. Na ocasião, o cearense estava realizando uma viagem de férias com a família na Disney e acompanhou o duelo no hotel. “O jogo da semifinal foi durante nossas férias familiares, estávamos levando nossa filhota para a Disney pela primeira vez! Organizei com a minha esposa a programação de uma forma que, no dia do jogo, estivéssemos no hotel e foi lá mesmo que chorei de emoção”, explicou. Osório contou que certamente fará uma promessa em caso de título do Fortaleza, mas que isso será definido momentos antes da bola rolar, no calor do momento. E por falar em momento, a ida a final será um reencontro com algo pelo qual ele não tem no Canadá: o sentimento de viver o ambiente do futebol com o clube que torce.