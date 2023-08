Harry Styles na Vogue: Billy Porter critica capa com músico

A estrela da série "Pose" também revelou que teve uma conversa com Anna Wintour , editora-chefe da publicação, meses antes do lançamento. "Aquela vadia me disse no final: 'Como podemos fazer melhor'". Fui pego tão desprevenido que não disse o que deveria ter dito”.

"Você está usando minha comunidade - ou o seu povo está usando minha comunidade - para elevar você. Você não teve que sacrificar nada", reforçou. Na edição, o ex-integrante da banda One Direction aparece com um vestido comprido e um blazer.

O ator e cineasta Billy Porter criticou novamente a capa da Vogue com Harry Styles, publicada em novembro de 2020, em entrevista divulgada nesta segunda-feira, 14, pelo The Telegraph. Ele afirmou que o cantor britânico só conseguiu ser o primeiro homem na capa da revista porque é "branco e hétero" .

Ele relembra que aconselhou o uso do poder da Vogue para elevar as vozes dos líderes do movimento de desgeneralização de moda. “Seis meses depois, Harry Styles é o primeiro homem na capa”, contesta. Porter ainda menciona que não é culpa do cantor e que chama a “atenção de quem está no controle".



Vogue: Barreiras de gênero na moda

Billy compartilhou sua visão sobre a publicação em outubro de 2021, durante entrevista ao The Sunday Times. Na ocasião, ele lamentou que Harry Styles tivesse sido escolhido para representar a quebra de barreiras de gênero.

"Isso é minha vida. Tive que lutar minha vida inteira para chegar ao lugar onde pudesse usar um vestido para o Oscar e não ser morto. Tudo que ele precisou fazer foi ser branco e heterossexual".

