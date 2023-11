Filme de Taylor Swift supera estreia de Martin Scorsese nos EUA

Com elenco estrelado formado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, o filme de Scorsese, no entanto, não desbancou a primeira posição de “Taylor Swift: The Eras Tour” , que arrecadou US$ 31 milhões no último fim de semana.

Dando continuidade à quebra de recordes no cinema estadunidense, o longa-metragem da cantora superou a estreia de “ Assassinos da Lua das Flores ”, novo filme de Martin Scorsese . A bilheteria do primeiro fim de semana do longa foi de US$ 23 milhões.

O filme dos shows de Taylor Swift segue no topo das bilheterias dos cinemas do Estados Unidos. Lançado no dia 13 de outubro, “Taylor Swift: The Eras Tour” arrecadou cerca de US$ 96 milhões na semana de estreia.

Até agora, os filmes de shows mais lucrativos haviam sido "Justin Bieber: Never Say Never" (2011), que encerrou com uma receita total de US$ 73 milhões, e "Michael Jackson's This Is It" (2009), com US$ 72,1 milhões.

Com US$ 96 milhões, “Taylor Swift: The Eras Tour” superou esses filmes em três dias, tornando o fim de semana de estreia o mais lucrativo desde os lançamentos simultâneos de "Barbie" e "Oppenheimer", no verão da América do Norte.



Com AFP.

