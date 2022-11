Disney lança fantasias de princesas e super-heróis para cadeirantes

A nova coleção tem a finalidade de oferecer opções de fantasias de super-heróis e princesas para pessoas de todas as idades com deficiências físicas. Confira:

A Disney confirma os planos de tornas permanente a linha de fantasias criadas inicialmente para crianças cadeirantes. Além de incluir novos personagens, a meta é produzir fantasias para todas as idades.

Os modelos adaptados foram lançados inicialmente em setembro de 2020 com duas opções, uma do carro de “Os Incríveis” e outra da carruagem da Cinderela, porém, sendo edições limitadas. Porém, com todo sucesso feito, a marca decidiu lançar novas opções de fantasias em breve.

A nova coleção apresenta finalidade de oferecer opções das melhores fantasias de super-heróis para pessoas de todas as idades e com outros tipos de deficiências físicas. A meta é tornar as linhas de roupas da marca mais inclusivas.

Disney lança novas fantasias adaptadas para cadeirantes

Os modelos foram planejados de modo a facilitar tanto na hora de vestir, quanto tirar a roupa. As fantasias são mais longas, com aberturas maiores e diferenciadas, para quem usar ter conforto e praticidade.



Além das fantasias que fazem par com a linha passada de capas para as cadeiras, na nova coleção foram adicionadas as fantasias da Elsa de Frozen 2, Pantera Negra e Woody.

Para as capas das cadeiras de rodas, os novos modelos são da espaçonave do Buzz Lightyear, o tapete voador da Jasmine de Aladdin e a nave de “The Mandalorian”.



Todos esses produtos já estão disponíveis no site oficial da Disney pelo valor de US$ 49,99, cerca de R$ 251,71, sem impostos.



Veja modelos de fantasias da Disney para cadeirantes:

