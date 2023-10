Prime Video, Netflix e Paramount: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Star +, Prime Video, Paramount +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Doona!" e "A Outra Zoey", confira as opções!

Netflix



Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com a nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prime Video



Zoey Miller nunca teve interesse em romance, seu foco era sua especialidade em informática e coisas do gênero. Um dia, sua vida sofre uma reviravolta quando Zach, um jogador de futebol muito popular, sofre amnésia e acha que Zoey é sua namorada. Sem saber como contar a verdade e confusa sobre seus sentimentos, a jovem ainda conhece Miles, com quem tem muitas coisas em comum.