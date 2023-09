Morre Michael Gambon, Dumbledore de 'Harry Potter', aos 82 anos

A família do ator pediu respeito à privacidade do momento delicado e agradeceu as mensagens de apoio.



Michael John Gambon é irlandês e iniciou a carreira na dramaturgia em 1962 com um pequeno papel em "Othello", encenado em Dublin. Anos depois, em 1974, estreou no cinema com "The Beast Must Die" e em 1980 teve um dos pontos altos da sua carreira teatral quando protagonizou "The Life of Galileo", de John Dexter.

Interpretou o sádico Albert Spica em “The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover” (O Cozinheiro, o Ladrão, a Sua Mulher e o Amante Dela), filme de Peter Greenaway, em 1889. A estreia na Broadway, em 1996, com “Skylight”, de David Hare, e seu papel em “O Discurso do Rei”, de Tom Hooper, em 2010, como George V, também lhe renderam holofotes.

Em 2002, foi nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme pelo seu papel de presidente Lyndon B. Johnson no telefilme “Path to War” ("Caminho Para a Guerra"). Em 2004, assume o papel do bruxo Alvo Dumbledore, na saga “Harry Potter”, após a morte do ator Richard Harris, que interpretou o personagem nos dois primeiros filmes. Na trama, o ator atraiu o olhar e o carinho dos fãs pelo apreço de seu personagem, ao participar de seis dos oito filmes da saga, o ator ficou marcado na memória de muitos.

O perfil oficial da saga prestou homenagem ao ator nas redes sociais. “Estamos extremamente tristes ao saber do falecimento de Sir Michael Gambon. Ele trouxe alegria imensurável aos fãs de Harry Potter de todo o mundo com seu humor, gentileza e graça. Guardaremos para sempre sua memória em nossos corações”, diz a homenagem.