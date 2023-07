Barbie supera Harry Potter como maior pré-venda da Warner Brasil

O filme da boneca Barbie ainda estreará, mas mostrou que já virou sucesso no Brasil se tornando a maior pré-venda da empresa no País, superando sagas como Harry Potter

Com estreia marcada para esta semana, o filme Barbie alcançou uma nova marca: se tornou a maior pré-venda da Warner Brasil, superando grandes obras como Batman e Harry Potter. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da produtora, mas sem quantidade especificada.

Confira crítica exclusiva: "Barbie" estreia com trama divertida, debates e grande expectativa

Além da Warner Brasil, recentemente foi divulgado pelo site Ingresso.com, que o filme da boneca também se tornou a maior pré-venda do ano dele até agora.

No longa, as várias versões da Barbie e Ken vivem harmonicamente na chamada “Barbieland”, sem problemas na rotina. Mas quando uma Barbie (Margot Robbie) parece não se encaixar mais no mundo perfeito, é expulsa e vai junto com seu Ken (Ryan Gosling) para o mundo real, buscando sua felicidade.

Além de Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme também tem em seu elenco Simu Liu (Shang-Chi), Emma Mackey (Sex Education), Nicola Coughlan (Bridgerton), John Cena (Pacificador), entre outros. Na trilha sonora, nomes como Dua Lipa, Billie Eilish e Nicki Minaj estão presentes.

O filme de Greta Gerwing estreia no Brasil nesta quinta-feira, 20, e é o assunto do momento, inspirando comidas na cor rosa, roupas e até deixando a página do Google rosa se você pesquisar por ele.

