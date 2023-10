Projeto com Ana Castela e Ludmilla é alvo de ação do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação que pede a suspensão da veiculação do projeto “AgroPlay Verão 2”, projeto musical que conta com a participação de nomes famosos como as cantoras Ana Castela e Ludmilla, e a devolução do cachê pelos artistas.

Segundo o site IG, a demanda do órgão público se deu pela gravação ter acontecido em um local irregular. O imóvel luxuoso escolhido como cenário foi construído em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em uma área considerada de proteção ambiental. A ação, como afirmou a instituição, tem o objetivo de “reparar os danos ambientais causados pela propriedade e pelo evento”.

