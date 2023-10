Temperatura Máxima hoje, 22/10/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 22 de outubro de 2023 (22/10/23), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros".

O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, tornando-se uma grande ameaça para a existência humana.

