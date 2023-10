Oktoberfest: confira as melhores cervejarias para celebrar a data

A sua celebração começou no ano de 1810, como forma de comemorar o casamento do príncipe Ludwig da Baviera com a esposa, Teresa.

Acaba de chegar o mês predileto dos que se autodenominam cervejeiros ! Apesar do nome 'oktober' ser uma palavra alemã, que significa outubro, a Oktoberfest é uma festa que começa em setembro e termina no mês seguinte.

Compartilhando com amigos, familiares e alguns especialistas, a equipe percebeu que a criação havia gerado feedbacks super positivos, levando-os a comercializá-la.

Pensando nisso, o Vida&Arte decidiu selecionar algumas cervejarias da capital do Ceará que se preparam para comemorar a data com programações diversas.

No Brasil, a festa folclórica ganha destaque em Blumenau, Santa Catarina, onde o evento é todo montado aos moldes do festival alemão para garantir um contato íntimo com a cultura daquele país.

Para a Oktoberfest, a Donkey Head fará um open bar de chope artesanal, das 13 às 17 horas, neste sábado, 7, com quatro bandas presentes.

Aberto há pouco mais de um ano, o Brew Barn, na rua Tibúrcio Cavalcante, também oferece chopes artesanais e drinks variados. Tudo começou com a criação de uma cerveja artesanal e se estendeu para a criação da cervejaria.

No Brew, o chope Amstel de 300ml no Happy Hour, que custa R$ 5,90, é o mais consumido pelos clientes. A primeira Quintafest aconteceu ontem, dia 5, com DJ Taigaro.

Quando: todas as quintas-feiras de outubro, das 17h30min às 21 horas

todas as quintas-feiras de outubro, das 17h30min às 21 horas Onde: rua Tibúrcio Cavalcante, 1457 - Aldeota

5 Elementos Biergarten

Neste sábado, 7, das 16 às 23 horas, a cervejaria 5 Elementos Biergarten também celebra a festa alemã com direito ao Happy Hour estendido, e show de Dias Junior.

O local iniciou suas atividades em 2016, a partir da necessidade de criar um novo mercado artesanal na Cidade. A ideia do 'biergarten', que significa jardim de cerveja, vem de uma tendência do exterior, que une a bebida artesanal aos ambientes ao ar livre. Além do happy hour, o restaurante traz, nos finais de semana, almoço e feijoada acompanhados de música ao vivo.

Quando: sábado, 7, das 16 às 23 horas

sábado, 7, das 16 às 23 horas Onde: rua Bento Albuquerque, 2010 - Cocó

rua Bento Albuquerque, 2010 - Cocó Instagram: @5elementoscervejaria

Turatti

Já pensou em celebrar a Oktoberfest a caráter? Pois bem, a cervejaria Turatti está preparando os cervejeiros para isso. Um concurso para os melhores trajes irá ocorrer com premiações de barris de 50L, 30L e 20L de Chope Lager respectivamente.

Com sete horas de open bar, mais de nove estilos de chope liberados, comidas típicas e três bandas, Felipe Cazaux, Take One e Fets Dômino, o evento acontece na nova fábrica da Cervejaria Turatti, localizada no bairro da Lagoa Redonda.

O evento oferecerá um transfer gratuito para a Turatti Sul, no Cambeba. Dentre os chopes oferecidos, Lager, Munich Helles, e Indian Pale Lager são destaques. E para comer, croquete joelho de porco, croquete de brisket, bolinho de malte, e estação de churrasco com batata frita são as opções.

Quando: sábado, 7, das 16 às 23 horas

sábado, 7, das 16 às 23 horas Onde: av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda

av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda Ingressos: R$ 140 ou R$ 120 1kg de alimento

R$ 140 ou R$ 120 1kg de alimento Venda: disponível no link da bio do Instagram @cervejariaturatti

