Cervejaria Turatti inaugura novo espaço climatizado no bairro Varjota

No dia 5 de agosto de 2021, o caderno Comes&Bebes trouxe um guia das melhores cervejarias de Fortaleza, em celebração ao Dia da Cerveja. Entre elas, está a Cervejaria Turatti, operante em três unidades, localizadas no bairro Varjota e nos shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza. Na última terça-feira, 14, O POVO esteve presente em mais uma inauguração da iniciativa.

A novidade, desta vez, é o espaço climatizado localizado na unidade da rua Ana Bilhar, número 1178. A primeira área deste tipo é a adega subterrânea, aberta ao público pela primeira vez no dia 12 de junho em ação especial de Dia dos Namorados. O espaço recém-inaugurado fica ao lado da fábrica, onde é possível acompanhar o processo de produção da bebida, com vista para o restaurante.

“Durante o dia, no almoço executivo, você vê a fabricação ocorrendo. E com um espaço desse, a gente consegue fazer eventos particulares, com capacidade máxima de 70 lugares. Você consegue realizar, por exemplo, apresentações de resultado, aniversários, o ambiente ficou bem flexível”, explica o proprietário Lissandro Turatti. A decoração foi norteada pela temática industrial, para acompanhar a estética da casa. Outros elementos, como a louça, foram modificados para trazer toques de sofisticação.

Caso seja do desejo do cliente, o espaço conta com uma cortina para tornar a confraternização mais privativa. Um terceiro ponto destacado por Lissandro é a programação musical, que foi adaptada para ritmos mais tranquilos, visando o conforto dos consumidores. “Temos alguns eventos marcados, é uma proposta diferente”, complementa o gestor. Na noite de abertura, o menu contou com entradas, pratos principais, sobremesa e degustação de espumantes e vinhos, todos já disponíveis no cardápio do local.

Para os aperitivos, foram selecionados três dos maiores sucessos da seleção "Festival de Bruscretthas": os sabores de brisket - corte de carne conhecido como peito bovino - com queijo cheddar, camarão defumado com guacamole e tomates defumados são os recheios das bruschettas, massas similares ao pão produzidas com farinha italiana em longa fermentação, como detalha o chef Danilo Matos.

Já no prato principal, destaca-se o brisket com mac n' cheese (prato típico dos Estados Unidos com macarrão tipo caracol e queijos) e o salmão defumado com cuscuz marroquino e tomate confitado, ou seja, cozido lentamente no azeite. "Na pandemia a gente resolveu se reinventar. Hoje, a casa é especializada em cortes defumados e magros. Temos mais de 40 pratos defumados que vão além de carnes, nós temos frutos do mar, molhos e até panelada defumada", informa Danilo.

Por fim, o cardápio foi finalizado com o churros Turatti, uma massa desenvolvida pelo empreendimento e acompanhada de doce de leite argentino. Os pratos, que também podem ser modificados de acordo com os eventos realizados, foram servidos com espumantes e vinhos selecionados.

Nos últimos anos, a cervejaria aposta na venda de outros tipos de bebidas para ampliar as opções da clientela. O novo espaço climatizado é uma das principais apostas da empresa para o ano de 2022, cujas programação inicia já na virada para o primeiro dia de janeiro. A unidade Varjota contará com atrações de pop rock, axé, pagode, samba e sertanejo, além de buffet premium e open bar. Os ingressos custam em torno de R$ 350 por pessoa e seguem disponíveis até o dia do Reveillon.

