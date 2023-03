Bares com balcão: saiba onde beber e desabafar em Fortaleza

Os pensamentos insanos de Jack Torrance no bar do Hotel Overlook, do clássico dos cinemas "O Iluminado", assim como Nick e Nora Charles mexendo seus martinis em "A Ceia dos Acusados" ou, ainda, Meredith Grey e Derek Shepherd se encontrando pela primeira vez no Joe's Bar do seriado "Grey's Anatomy", parecem não ter algo em comum, mas compartilham da mesma magia. Essas e outras diversas cenas cinematográficas dividem um cenário simples e, ao mesmo tempo, múltiplo: o balcão de um bar.

Pensando nos diferentes sentimentos e nas histórias que levam as pessoas a beberem nos balcões, o Vida&Arte selecionou alguns bares por Fortaleza que podem ser o destino certo dos que se encontram com o coração partido, ou dos que só desejam viver uma noite animada e se abrir às surpresas.

Bar com balcão: Bulls Beer House

"Eu acredito que o bar é a mais antiga rede social do mundo. E nossa missão, enquanto donos de bar, é justamente proporcionar o melhor entretenimento", afirma Gustavo Linhares, sócio proprietário do Bulls Beer House.

Com duas sedes, uma na Aldeota e outra na Parquelândia, o Bulls surgiu em 2016 com o propósito de aumentar o espaço tomado pelo rock and roll na cidade. Gustavo e o sócio Pedro Correia estudaram modelos de pub dos Estados Unidos para trazer a ideia para Fortaleza.

O restaurante tem como foco a experiência no ambiente como todo, com transmissão de esportes americanos, música ao vivo, dias com karaokê, e um cardápio de comidas e bebidas voltado para culinária americana, como hambúrgueres e cortes de carne premium.

No Bulls, faz sucesso o Chopp Eisenbahn, que custa R$15,97, e a cerveja Bulls Beer. Há também drinks para compartilhar com cerca de 2L de bebida. Dentre os pratos, o mais querido é o Bife Ancho, com 300g de carne acompanhada de legumes na parrilla, brusquetas artesanais, batata rústica e molho chimichurri: R$ 69,97.

Antônio Deivisson, 33, funcionário do Bulls há seis anos, aproveitou o assunto para relembrar alguns acontecimentos: "Já presenciei muitas histórias. De mulheres que foram abandonadas pelo namorado, e homens que marcam encontros e ficam no balcão procurando a pretendente da internet.".

Onde: Rua Gustavo Sampaio, 800 (sede Parquelândia); Rua Coronel Jucá, 700 (sede Aldeota)

Quando: terça-feira e quarta-feira, das 17 horas à meia-noite; quinta-feira, das 17 horas à 1 hora; sexta-feira e sábado, das 16 horas às 2 horas; domingo, das 16 horas à meia-hora

Mais informações: no Instagram @bullsbeerhouse

Bar com balcão: Zelig Drink Bar

Com uma atmosfera contemporânea, o Zelig Drink Bar, localizado no Meireles, também se destaca na cidade. Pensado por Glauber Uchoa, o estabelecimento surgiu de um desejo de trazer a cena de coquetelaria clássica de São Paulo para Fortaleza.

"Eu me apaixonei pela alquimia da mistura de destilados servidos em taças e copos especiais. Quando voltava a Fortaleza, não conseguia tomar aquele tipo de bebida com o mesmo padrão de qualidade. Então, decidi abrir o bar para que eu mesmo pudesse tomar bons drinques e proporcionar essa mesma experiência para outras pessoas da cidade", conta Glauber.

O Zelig, que tem projetos inspirados nos bares speakeasy e no estilo Art Déco que predominava nos anos 20, ganhou destaque em um livro sobre empreendedorismo: "Side Hustle is The New Sexy: Empreenda enquanto CLT!", disponível na Amazon por R$ 48,90.

"Sentar ao balcão propicia o encontro com outras pessoas e com os bartenders, que podem funcionar como conselheiros para indicar o próximo drinque, ou como bons ouvintes das histórias de fracasso e de glória", comenta Glauber Uchoa.

Seu drink clássico mais pedido é o Fitzgerald, que leva Gin inglês, calda cítrica de limão e bitter angostura, no valor de R$ 34. Há também o Violeta Parra, feito com xarope de violeta, calda cítrica de limão e água tônica, pelo mesmo valor.

Para acompanhar as bebidas, os clientes costumam pedir as Bruschettas Zelig, que são feitas com pão italiano artesanal, com cobertura de caponata marinado com especiarias e queijo parmesão. Esse petisco custa R$ 30.

Onde: rua Pereira Valente, 1168 - Meireles

Quando: terça-feira a quinta-feira, das 18 horas às 23 horas; sexta-feira e sábado, das 18 horas à 1 hora; domingo, das 8 horas às 15 horas

Mais informações: no Instagram @zeligdrinkbar



Bar com balcão: Coktelitas House of Drinks

A Coktelitas House of Drinks, além do balcão, possui uma atraente varanda e mesas no salão. Bento Mattos é o bartender animado da casa, localizada na rua Osvaldo Cruz, que prepara os drinques e é responsável pela criação de algumas bebidas que compõem a carta.

O Cancun, R$ 28, traz a mistura de gin, curaçao, pepino, suco de abacaxi, suco de limão siciliano e citrus. O Revolução Brasileira traz cachaça, amaretto, limão tahiti, abacaxi e xarope simples, por R$ 25. Para completar o cardápio, há variações de petiscos, além dos drinks clássicos, como Caipirinha, Caipirosca, Cosmopolitan e Negroni.

Onde: Rua Osvaldo Cruz, 2330

Quando: quinta-feira à sábado, das 16 horas à 1 hora

Mais informações: no Instagram @coktelitashouse

Bar com balcão: Donkey Head Cervejaria

Se você quiser desabafar e prefere fazer isso tomando uma cervejinha, o Donkey Head Cervejaria fará seu estilo. Neste brewpub, o longo balcão e as torneiras presas no teto seduzem os clientes.

Na relação de chopes só entram rótulos da Donkey Head, que nasceu como cervejaria em 2017 e incorporou sua faceta bar em junho de 2018.

Localizado na Aldeota, o estabelecimento oferece cervejas como a Brut de Sauvin, uma mistura de cerveja, champagne e vinho, e a Mandacaripa, com receita inspirada na West Coast, uma homenagem ao Ceará.

Onde: Rua Norvinda Píres, 42 - Aldeota

Quando: quarta-feira e quinta-feira, das 18 horas à meia-noite; sexta-feira e sábado, das 17 horas à 1 hora; domingo, das 18 horas às 23 horas

Mais informações: no Instagram @donkeyheadcervejaria



