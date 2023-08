Dia da Cerveja: conheça mais sobre a bebida favorita dos brasileiros

Seja servida no copo ou direto na lata, o brasileiro tem um caso de amor com a cerveja. Entenda como surgiu o Dia Internacional da Cerveja e como é feita a bebida

O surgimento da data teve vários motivos, dentre eles: reunir-se com parceiros para saborear a bebida , celebrar os responsáveis por fabricá-la e servi-la e exaltar os inúmeros tipos da bebida no mundo.

O Dia da Cerveja surgiu em 2007, criado por quatro amigos na Califórnia, Estados Unidos. No início, a data era celebrada no dia 5 de agosto, mas, a partir de 2012, é comemorada na primeira sexta-feira do mês.

A cerveja é a bebida preferida dos brasileiros , que bebem no copo ou direto na lata. Nesta sexta-feira, 4/8, é comemorado o Dia Internacional da Cerveja, motivo para reunir-se com os amigos para saborear a “gelada”.

São necessários quatro elementos fundamentais para se produzir cerveja: água, cereais, lúpulo e fermento. Diversos cereais como cevada, milho, arroz e trigo podem ser utilizados no processo. Confira as etapas da produção da cerveja:

A cerveja é resfriada a zero grau e a maior parte do fermento é separado por decantação. Assim, inicia-se o processo de maturação, para aprimorar o sabor da cerveja. Substâncias indesejadas oriundas da fermentação são eliminadas e o açúcar residual presente é consumido pelas células de fermento remanescentes.

Em 2020, pela primeira vez, todos os estados brasileiros registraram possuir ao menos uma cervejaria, segundo o Anuário da Cerveja do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). E algumas cidades do país são conhecidas pela produção de cerveja.

Outro destaque é a Região Serrana do Rio de Janeiro, que também conta com um circuito que dispõe de variadas cervejarias, abrangendo Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, entre outras. O roteiro inclui pequenos e grandes produtores, além de bares que produzem e servem marcas próprias.

Em Minas Gerais, cidades como Belo Horizonte, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Monte Verde e Santana dos Montes colecionam diversas premiações de rótulos de cervejas e despertam o interesse dos consumidores.

No estado de São Paulo, Ribeirão Preto é berço ainda do surgimento de novas marcas artesanais, que cativam apreciadores desde os anos 1990. Campos do Jordão é outro destino onde proliferaram cervejarias do tipo e permite conhecer mais da cultura alusiva à bebida.