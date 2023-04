Conheça a região na Alemanha em que as pessoas bebem cerveja no café da manhã

O Weißwurstfrühstück, traduzido como "café da manhã com salsicha branca", é um costume local de Munique, na Alemanha. Entenda a tradição

Para um bom cearense, em um café da manhã reforçado não pode faltar uma tapioca, um cuscuz ou um pão na chapa junto com um cafézinho preto ou com leite. Já para alguns alemães, existem outras iguarias indispensáveis para a primeira refeição do dia: salsicha branca, pretzels e cerveja!

Você não leu errado, é isso mesmo. A chamada Weißwurstfrühstück, traduzido como “café da manhã com salsicha branca”, é um costume local de Munique, na Alemanha. Já imaginou? Começar todos os dias com um sabor de "sextou" mesclado com churrasco?

A secretária de Turismo de Munique, Frauke Rothschuh, explica que o Weißwurstfrühstück é quase uma “desculpa para uma reunião informal” quando é cedo demais para o almoço e tarde demais para o café da manhã tradicional.

Origem da salsicha branca

Muitos acreditam que a origem da receita da salsicha branca se deu por acaso, após Sepp Moser, dono de um restaurante local usar tripas de carneiro para substituir as tripas de porco no preparo as salsichas.

Além disso, a ideia de usar água para cozer a salsicha se deu pelo medo de que ela se rompesse durante o processo de fritura no óleo. Ideia que deu certo e fez com que o alimento se tornasse um dos pratos mais conhecidos da região.

“Linha do Equador da Salsicha Branca”

Você pode encontrar o Weißwurstfrühstück em diversos locais da região da Baviera, contudo fica mais difícil encontrá-la quando se cruza a chamada “linha do equador da salsicha branca” - Weißwurstäquator - que tem como possíveis delimitações os rios Meno e Danúbio, ambos na Europa.

Apesar de não ser errado comer a iguaria de tarde, é tradição que as salsichas sejam consumidas antes do meio-dia. O horário sugerido pela cultura popular vem de uma época anterior à refrigeração.

Cuidado, principiante!

Vivenciando um pouco da cultura da cidade, a viajante e escritora Kate Mann contou para a BBC News suas experiências culinárias nos restaurantes que servem a salsicha branca e cerveja, em Munique.

Ela conta que o Weißwurstfrühstück não é apenas uma refeição a ser consumida, mas também existe uma maneira de comê-la. Tanto que Kate foi alertada pelos locais sobre os erros comuns cometidos por turistas.

Comer sem remover a pele da salsicha ou, pior, pedir ketchup para colocar na salsicha, são alguns dos erros cômicos que os turistas cometem com frequência de acordo com moradores locais.

Kate foi ensinada a cortar a salsicha em seu comprimento e descascá-la. Contudo, pessoas mais experientes, como os moradores de Munique, acabam sugando o conteúdo do interior da salsicha sem precisar cortar.

Tradições também se adaptam

Conhecida por sua forte relação e apego às tradições, a cidade de Munique tem buscado adaptar alguns costumes da região e isso se deve muito à população mais jovem.

Em 2022, a startup Greenforce lançou uma versão vegana do Weißwurstfrühstück no Oktoberfest. "Isso teria parecido muito improvável apenas cinco anos atrás", afirma o fundador e CEO da empresa, Thomas Isermann.

Produzidas na Alemanha com proteína de ervilha, as salsichas veganas têm 76% menos gordura e 62% menos calorias. Os dois restaurantes recomendam três salsichas como a porção padrão.

Ele também afirma que a recepção dos produtos foi positiva, o que demonstra que até os eventos mais tradicionais, como o Oktoberfest, também estão abertos às novidades.

No festival de 2023, a Greenforce será a principal fornecedora vegana do Oktoberfest, abastecendo restaurantes em Munique.



