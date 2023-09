Cerveja pode ser impactada pelas mudanças climáticas, alerta CEO

“A nível global, os eventos climáticos mais severos fazem com que o fornecimento de cevada diminua em 15%”, descreve o artigo. A maior diminuição média projetada (27-38%) fica para os países como a Alemanha, República Tcheca e Bélgica.

Cada região será impactada pela mudança na oferta de cevada de formas diferentes, com a alocação da matéria-prima restante entre “a alimentação do gado, a fabricação de cerveja e outros usos”.

Diante das consequências da distribuição de cevada, apresenta-se um possível aumento no preço da bebida alcóolica e um declínio relativo de seu consumo.

As tradições seculares de produção de cerveja na cidade de Spalt, na Alemanha, estão ameaçadas pelas secas e estações mais quentes. A luta entre os produtores locais está na manutenção de um ingrediente que sofre com as mudanças climáticas: o lúpulo.

A especiaria, também chamada de pé-de-galo, faz parte do processo de fabricação da cerveja alemã Spalter desde a Idade Média. “A fábrica é tão central para a cultura da cidade que placas anunciando ‘Spalter Bier’ podem ser encontradas em quase todas as ruas”, afirma o The New York Times.