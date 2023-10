Gratuito: Instalação sonora chega ao Teatro São José no domingo, 8

Com um repertório composto por melodias brasileiras , como “Cidade maravilhosa”, de André Filho, e “Estações brasileiras”, de Jessé Sadoc; a instalação tem como objetivo de “transportar o visitante para dentro da Orquestra”, como detalha Fernando Thebaldi, violista e um dos diretores artísticos da Orquestra Petrobras Sinfônica.

Promovido pela Petrobras, o projeto celebra os 70 anos da empresa. A instalação sonora itinerante estreou em Natal, e, após a Capital, também irá passar pelas cidades de Recife, entre os dias 10 e 21 de outubro, e do Rio de Janeiro, de 1º a 12 de novembro.

O Teatro Municipal São José recebe a partir deste domingo, 8, uma instalação sonora gratuita promovida pela Orquestra Petrobras Sinfônica. Com 16 caixas de som, tablets e telões, a exposição imersiva ficará em cartaz em Fortaleza até o dia 12 de outubro.

Contabilizando 16 caixas de som dispostas no espaço, o visitante terá a oportunidade de ouvir cada instrumento que forma a Orquestra Petrobras Sinfônica à medida que se move no ambiente, além de poder ocupar o lugar do maestro.

Processed with VSCO with c1 preset Crédito: Maria Melo/Divulgação Instalação sonora promovida pela Orquestra Petrobras Sinfônica chega em Fortaleza Crédito: Maria Melo/Divulgação Instalação sonora promovida pela Orquestra Petrobras Sinfônica chega em Fortaleza Crédito: Maria Melo/Divulgação

Instalação sonora da Orquestra Petrobras Sinfônica

Quando : de domingo, 8, até quinta-feira, 12, das 10 horas às 20 horas



: de domingo, 8, até quinta-feira, 12, das 10 horas às 20 horas Onde : Teatro Municipal São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)



: Teatro Municipal São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) Gratuito



