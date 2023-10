Cantora Letrux descobre câncer no ovário e passará por cirurgia

A cantora carioca Letícia Novaes, também conhecida pelo nome artístico de Letrux, revelou nesta terça-feira, 3, ter recebido um diagnóstico de câncer no ovário. Pelo Instagram, ela acrescentou que fará uma cirurgia no final de outubro para retirada do tumor e que precisará cancelar a agenda de shows durante o mês de novembro, incluindo sua participação no festival Avante, em Porto Alegre.

"Há uns meses, num exame de rotina, foi detectado algo que inicialmente se supôs que era um cisto no meu ovário direito. Um cisto grande. A princípio, minha médica achou que faria uma videolaparoscopia (via umbigo), retiraria o cisto (e esse ovário) e pronto. Mas depois de tomografias, ressonâncias, exames de sangue mais detalhados e um marcador tumoral altíssimo, compreendemos que seria necessário fazer uma cirurgia", detalhou a artista de 41 anos, acrescentando que é uma cirurgia delicada "porque apenas na hora pode ser feita uma avaliação da situação".

Na postagem, Letrux ainda pediu aos fãs que enviassem pensamentos positivos para que ela se recuperasse logo. "Conto pra vocês porque acredito no poder da torcida de quem me admira ou me ama. Saiba que vocês têm muito poder com seus pensamentos positivos, acreditem. Me mandem que eu vou receber, emocionada e empenhada para que esse troço seja apenas um susto".