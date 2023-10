Cantor Ednardo ganha mostra imersiva no Museu da Imagem e do Som

Museu da Imagem e do Som realiza exposição imersiva com desenhos, quadros e textos produzidos pelo cantor Ednardo

Neste sábado, 7, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe uma nova exposição imersiva em homenagem ao cantor e compositor cearense Ednardo. Com estreia às 18 horas, a instalação audiovisual exibe desenhos, quadros e poemas criados pelo músico durante sua carreira.

No evento de lançamento, as atrizes Milza Gama e Lila Almeida vão apresentar os textos eróticos de autoria de Ednardo. A mostra reúne as produções artísticas do artista cearense construídas ao longo da sua trajetória na música.

A exposição multimídia ficará em cartaz durante o mês de outubro, com exibições de sexta-feira a domingo, das 18 horas às 20 horas. No sábado, 7, o evento terá início às 18 horas com coquetel de abertura no qual o artista irá conversar com o público presente.