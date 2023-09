Wesley Safadão anuncia retorno aos palcos após suspender agenda

"Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem altooo: VAI SAFADÃO, VAI SAFADÃO!", seguiu no texto.

"Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando os palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram , me entenderam, oraram e torceram por mim!", celebrou o cearense no anúncio.

O cantor Wesley Safadão anunciou nas redes sociais que irá retornar aos palcos após pausa na agenda de shows por uma crise de ansiedade . A volta do artista está prevista para a sexta-feira da semana que vem, 29 de setembro.

A equipe do cantor havia anunciado no dia 3 de setembro que o artista precisaria suspender a agenda de shows "por tempo indeterminado" após orientações médicas. Ainda não há detalhes sobre o evento de retorno de Safadão.

"Tenho que aprender a me respeitar um pouco mais e me cuidar", disse Safadão em show

No início do mês de setembro, durante apresentação na cidade de Natal no dia 2, Wesley Safadão disse que não estava bem ultimamente, e que já estava há dois ou três dias sem dormir direito.“Me deram um sossega-leão hoje, às 17, 18 horas, eu dei um cochilo e consegui realizar esse show hoje. Não consegui dar meu melhor para vocês, mas podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal vou buscar dar o meu melhor”, disse o cantor.

“É Deus e vocês que dão forças para a gente realizar aqui em cima do palco. A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo três horas e eu já estou… eu tenho que aprender a me respeitar um pouco mais e me cuidar um pouco. “Pra quem não tá entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental”. (colaborou Victor Marinho)