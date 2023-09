Wesley Safadão: pausa da carreira teria sido motivada por crise de ansiedade

"Tenho que aprender a me respeitar um pouco mais e me cuidar", diz Safadão em show

O momento pelo qual Wesley Safadão parece ter se mostrado com mais força no último show do cantor. Neste sábado, 2, durante apresentação na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Wesley disse que não estava bem ultimamente, e que já estava há dois ou três dias sem dormir direito.

“Me deram um sossega-leão hoje, às 17h, 18h da tarde, eu dei um cochilo e consegui realizar esse show hoje. Não consegui dar meu melhor para vocês, mas podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal vou buscar dar o meu melhor”, disse o cantor.

“É Deus e vocês que dão forças para a gente realizar aqui em cima do palco. A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo três horas e eu já estou… eu tenho que aprender a me respeitar um pouco mais e me cuidar um pouco. “Pra quem não tá entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental”.