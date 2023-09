Larissa Manoela nega depor contra mãe por intolerância religiosa

O ator André Luiz Frambach foi chamado nesta quarta-feira, 20, para depor no suposto caso de intolerância religiosa cometido por Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. O noivo da atriz compareceu na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio de Janeiro para contribuir com as investigações sobre o caso.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do portal Splash, André Luiz, mesmo sem ter intenção de “denunciar a sogra”, não foi liberado do depoimento. "Vale ressaltar que o ator não fez ou fará nenhuma denúncia sobre o caso”, explicou a assessoria do artista na época em que os comentários de Silvana foram divulgados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em setembro, imagens de conversas entre Larissa Manoela e sua mãe viralizaram nas redes sociais. Em uma das mensagens, a mãe e ex-empresária da atriz chama a família de André Luiz Frambach de “macumbeira”.