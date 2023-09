Faustão é internado novamente 10 dias após ter alta do hospital

O apresentador Fausto Silva foi internado nesta quarta-feira, 20, dez dias após receber alta hospitalar. De acordo com Gabriel Perline, colunista do IG, Faustão passou mal e precisou ser levado às pressas ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Faustão realizou um transplante de coração no dia 27 de agosto e, desde então, tem apresentado boa recuperação e "função cardíaca normal". No dia 10 de setembro, o comunicador de 73 anos de idade recebeu alta do hospital e seguiu com a reabilitação em casa.

Segundo o colunista, o motivo da internação não foi revelado, mas amigos e parentes de Faustão foram avisados da atual situação do apresentador.