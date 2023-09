Larissa Manoela ironiza briga familiar em comercial: ‘Dinheiro é meu’

Ao final do comercial, Larissa Manoela diz que não irá dividir o sanduíche com ninguém porque o dinheiro é seu

A atriz Larissa Manoela protagonizou um novo comercial da rede de fast food Burger King em que ironiza o conflito financeiro com os pais que virou assunto nacional recentemente. Ao anunciar o retorno da promoção "King em Dobro", que permite que os clientes adquiram dois hambúrgueres por apenas R$ 25, a atriz finaliza com a frase: “Eu não vou dividir com ninguém. Eu que comprei. O dinheiro é meu”.

A campanha publicitária foi lançada nesta quinta-feira, 13, e reacende o debate em torno do patrimônio de R$ 18 milhões deixado pela atriz para os pais após alegar a má administração e restrições por parte dos genitores.

Confira o comercial completo: