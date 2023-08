Motorista de app relata agressões após intolerância religiosa por música gospel

Motorista de aplicativo denuncia ter sido vítima de agressão e intolerância religiosa. Crédito: Reprodução/Portal TechTudo e Uol

A motorista de aplicativo Mariana Domingues Fidelis, de 27 anos, denuncia que foi agredida por um casal de passageiros, na madrugada do último domingo, 27, em Contagem, Minas Gerais. Segundo ela, as agressões começaram depois que ela parou a corrida, pois o casal estava fazendo piada com a música gospel que estava tocando no rádio. Os suspeitos são o assistente fiscal Rodrigo Palhares Araujo, 27 anos, e a microempreendedora Anna Clara Neres Silva, de 21 anos. As informações são do portal g1. "Eles estavam falando coisas como 'crente do rabo quente'. Eu desliguei o rádio, que sempre fica bem baixo, e perguntei se estava incomodando eles", contou a motorista.

Mariana relata que nesse momento começou a ser ofendida com palavras de baixo calão, pediu que os dois descessem do carro e também desceu para pedir ajuda. Então a passageira iniciou as agressões. Motorista de aplicativo foi agredida com chutes e socos Segundo a motorista, ela foi atacada com chutes e puxões de cabelo, além de socos no rosto desferidos pelos dois passageiros. O casal foi conduzido até a delegacia para serem ouvido, mas Rodrigo e Anna Clara foram liberados logo em seguida, segundo a Polícia Civil. Eles ainda assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeram a participar de uma audiência a ser agendada pela Justiça. Suspeitos negam terem feito piada com religião de motorista de app Anna Clara conta que estava conversando com o namorado sobre um amigo deles que “se diz cristão, mas não segue o que o cristianismo diz”. E que as agressões foram iniciadas quando a motorista se negou a cancelar a corrida e devolver o valor pago. “Usamos a expressão ‘crente do rabo quente’ se referindo a ele (o amigo). De repente, a motorista parou no meio da (avenida) João Cesar de Oliveira e mandou a gente descer. Falou que estávamos ofendendo a religião dela”, diz Anna. O casal alega que os insultos começaram por parte da motorista, que teria dado um tapa no celular da passageira quando estava sendo filmada. Anna diz que ela somente revidou e nega que o namorado tenha participado das agressões.