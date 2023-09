Fortaleza recebe Feira Nacional de Artesanato e Cultura em setembro

O lançamento da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce) será no dia 12 e o evento acontece entre os dias 26 de setembro a 1º de outubro, em Fortaleza

O lançamento da 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce) está marcada para acontecer na próxima terça-feira, 12, no shopping Iguatemi Bosque de Fortaleza. O evento de lançamento e a feira têm como objetivo impulsionar a cultura e o artesanato como atividades importantes para a economia do Brasil.

Trazendo o tema “Arte de Toda Parte”, a programação contará com desfiles do estilista Ivanildo Nunes e da marca de jeans da empresária Thaty Rabelo. Além disso, terá exposições do trabalho de artesão e show musical.

