Caetano Veloso anuncia novos shows de ‘Transa’; saiba onde e quando

Caetano Veloso fará dois shows no Rio de Janeiro para celebrar 50 anos do álbum "Transa"

Os dois novos shows vão ocorrer no mês de novembro, no Rio de Janeiro . A apresentação originalmente estava prevista para ocorrer em agosto, mas devido a uma tempestade na cidade, o show precisou ser cancelado.

O músico Caetano Veloso anunciou duas novas datas do show comemorativo de “ Transa ”, que celebra os 50 anos de lançamento do álbum gravado em Londres, na Inglaterra, durante o período em que esteve exilado.

Os shows vão acontecer na Arena do Jockey Club Brasileiro, localizado no bairro da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda no site StubHub a partir de R$ 303.

Caetano Veloso canta “Transa” no Rio de Janeiro

Quando : 11 e 12 de novembro



: 11 e 12 de novembro Onde : Jockey Club Brasileiro (praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro)



: Jockey Club Brasileiro (praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro) Quanto : a partir de R$303



: a partir de R$303 Vendas: StubHub



