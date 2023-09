Com seis shows em Fortaleza, as apresentações da banda Francisco, el Hombre fazem parte da turnê que comemora os 10 anos de grupo

A sequência de shows da Francisco, el Hombre em Fortaleza será realizada a partir desta sexta-feira, 15, até domingo, 17, e no próximo final de semana: de quinta-feira, 21, até sábado, 23. Na quinta-feira, sexta-feira e sábado, a apresentação terá início às 20 horas, já no domingo, será às 19 horas.

A temporada de shows da banda Francisco, el Hombre em Fortaleza está perto de iniciar. Com o primeiro evento marcado para esta sexta-feira, 15, as apresentações do grupo vão ser realizados na Caixa Cultural Fortaleza, na Praia de Iracema.

Francisco, el Hombre em Fortaleza: saiba como comprar os ingressos

A venda dos ingressos para os shows da banda Francisco, el Hombre em Fortaleza tem início nesta sexta-feira, 15, a partir das 10 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria oficial da Caixa Cultural Fortaleza, com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

As apresentações da Francisco, el Hombre na Capital terá acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais. Neste domingo, 17, o show contará com intérprete de Libras e, em todas as apresentações, será disponibilizado fones abafadores de som ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Francisco, el Hombre em Fortaleza

Quando : 15, 16, 17, 21, 22 e 23 de setembro



: 15, 16, 17, 21, 22 e 23 de setembro Onde : Caixa Cultural de Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



: Caixa Cultural de Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto : R$15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

: R$15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas : na bilheteria da Caixa Cultural a partir de sexta-feira, 15, às 10 horas

: na bilheteria da Caixa Cultural a partir de sexta-feira, 15, às 10 horas Mais informações: (85) 3453-2770 e no Instagram @caixaculturalfortaleza



