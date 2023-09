Geraldo Azevedo faz show em Fortaleza durante Ceará Natal de Luz

O cantor e compositor Geraldo Azevedo fará show em Fortaleza no mês de novembro. A apresentação do músico pernambucano faz parte da programação do Ceará Natal de Luz 2023, tradicional evento de fim de ano que é realizado na Praça do Ferreira, no Centro da Capital.

Chegando a 27ª edição em 2023, a abertura do evento natalino irá ocorrer no dia 17 de novembro, uma sexta-feira, e terá participação do músico. Além de Geraldo Azevedo, o momento também terá apresentação do Coral da Luz, formado por 150 crianças e adolescentes, que vão cantar na sacada do Hotel Excelsior.

Geraldo Azevedo em Fortaleza

Esta será a quarta apresentação de Geraldo Azevedo em Fortaleza este ano. Em fevereiro, o músico pernambucano esteve na programação do Carnaval, com show no Aterro da Praia de Iracema ocorrido no dia 19.