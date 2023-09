Fernando Botero, famoso artista colombiano, morre aos 91 anos

O artista colombiano Fernando Botero morreu nesta sexta-feira, 15, aos 91 anos em sua casa em Mônaco. Era um renomado pintor, escultor e desenhista, popularizado como pintor de “gordinhos”. A informação sobre seu falecimento foi divulgada pelo jornal “El País”.

Cinco meses atrás, o escultor tinha perdido sua esposa, a artista Sophia Vari. Além do grande legado no mundo artístico, ele deixou três filhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Botero iniciou sua carreira no final da década de 1940, trabalhando como ilustrador no jornal “El Colombiano”. Enquanto trabalhava para o veículo, foi influenciado pelas obras do italiano Piero Della Francesca (1415-1492), construindo a partir disso seu próprio estilo.