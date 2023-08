Exposição imersiva sobre Chico da Silva estreia sábado, 2, no MIS

Obras de Chico da Silva e da Escola do Pirambu serão exibidas em projeção audiovisual na sala imersiva do Museu da Imagem e do Som (MIS) Crédito: Deivyson Teixeira/Divulgação

Neste sábado, 2, o Museu da Imagem e do Som (MIS) realiza a abertura da exposição "Cores que cantam, dragões que se devoram: O universo de Chico da Silva". Celebrando a obra do artista natural do Acre e radicado no Ceará, que é considerado um dos principais nomes das artes visuais do Estado, o evento de abertura tem início às 18 horas. Integrante do movimento naif, estilo artístico no qual artistas autodidatas desenvolvem expressões originais para suas criações, as obras de Chico da Silva serão exibidas em uma instalação audiovisual na sala imersiva do MIS.

Já no domingo, 3, às 18 horas, a exposição contará com uma programação paralela com a exibição do filme-documentário "Chico da Silva" (1976), do diretor Pedro Jorge de Castro. O curta-metragem traz depoimentos do artista que serão exibidos na praça do MIS. O evento é aberto ao público e terá a presença do cineasta e idealizador do filme. "Cores que cantam, dragões que se devoram: O universo de Chico da Silva" pode ser visitada nas quartas-feiras e quintas-feiras, das 10 horas às 18 horas; e de sexta-feira a domingo, das 13 horas às 20 horas.