Pinacoteca do Ceará recebe exposição de Leonilson em dezembro

Prevista para dezembro de 2023, mês no qual a Pinacoteca do Ceará irá completar um ano desde a abertura, a exposição reunirá obras de Leonilson e artistas cearenses dos anos 1970 e 1980

"Tem uma grande efeméride (em 2023) dos 30 anos do falecimento do Leonilson. A gente vai trazer esse olhar de qual a importância da cearensidade na construção da obra (dele) e da interferência desses artistas dos anos 1970 e 1980", afirma Rian.

Com abertura prevista para dezembro de 2023 , mês no qual a Pinacoteca irá completar o primeiro ano desde a abertura, a exposição terá curadoria de Ricardo Resende e Aline Albuquerque e deve seguir em cartaz até abril de 2024.

A comemoração de um ano da Pinacoteca do Ceará será marcada por uma exposição com obras do cearense Leonilson (1957-1993) e de outros artistas do Estado que trabalharam nos anos 1970 e 1980. A informação foi adiantada ao Vida&Arte por Rian Fontenele, diretor do equipamento.

Leonilson: homenagens pelos 30 anos de morte

O artista visual cearense Leonilson (1957-1993), considerado um dos mais importantes nomes da arte contemporânea, morreu em 28 de maio de 1993, há 30 anos. A data foi relembrada em diferentes iniciativas das artes em Fortaleza.

A partir de abril, a Galeria Multiarte apresentou a exposição "Leonilson e a Geração 80", que teve curadoria de Max Perlingeiro. A mostra partiu da realização em 1984 da exposição "Como vai você, Geração 80?", montada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. A iniciativa contou com obras do cearense e outros artistas contemporâneos.

Já o Salão de Abril, longevo evento de artes visuais promovido pela Prefeitura de Fortaleza, homenageou Leonilson na 74ª edição, realizada entre abril e julho deste ano.

Pinacoteca do Ceará: um ano em dezembro

Equipamento do Governo do Estado gerido em parceria com o Instituto Mirante, a Pinacoteca do Ceará foi entregue em 3 de dezembro de 2022.

Integrando o Complexo Cultural Estação das Artes, o espaço foi inaugurado com a mostra "Bonito Pra Chover", que conta com as exposições de longa duração “No Lápis da Vida Não Tem Borracha”, “Amar se Aprende Amando” e “Se Arar”. Todas seguem em cartaz.