Zé Vaqueiro posta primeira foto com filho: ‘Motivo de alegria’

O cantor Zé Vaqueiro publicou a primeira foto com o filho Arthur. Com 1 mês de vida completado no dia 24 de agosto, o filho mais novo do sertanejo com a empresária Ingra está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após nascer com uma má-formação congênita.

A foto compartilhada por Zé Vaqueiro na tarde desta quinta-feira, 14, mostra o músico com o bebê nos braços enquanto segura a mão de Arthur. “Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

Agradecendo as orações e desejos de melhoras dos fãs e seguidores, o artista pernambucano também falou sobre o estado de saúde de Arthur: “Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria. (...) A fé move montanhas”.