José Loreto revela que está em negociação para interpretar Chorão

Loreto contou na entrevista ser um fã do artista . “Chorão é um cara que eu amo, marcou minha geração, é um personagem que eu adoraria fazer”, declarou.

Alexandre Magno Abrão, o Chorão, morreu em março de 2013, aos 42 anos, após sofrer uma overdose. Com sua banda de rock, lançou diversas canções famosas como “Céu azul”, “Dias de luta, Dias de glória” e “Só os loucos sabem”.

O ator José Loreto revelou que está em negociação para interpretar Chorão , o famoso vocalista da banda Charlie Brown Jr., nas telas do cinema. Em entrevista à revista Quem, o ator disse que o projeto já está em processo de desenvolvimento.

Ele explicou que após o personagem Lui Lorenzo, um cantor pop da novela “Vai na Fé”, da TV Globo, o interesse de interpretar mais personagens que sejam músicos aumentou e que ele deseja “desenvolver mais o seu lado musical”.

“Tem vários personagens ‘musicais’, cantores, que eu quero fazer no streaming, no cinema. Abriu mais um leque de opções com o Lui, e a música acho que não sai mais de mim. Vou futucar um pouco esse meio”, afirmou.

E finalizou: “Todos os filmes de música que eu vejo são muito incríveis, como Ray, sobre Ray Charles. Quero me jogar, é mais uma camada do meu trabalho, mais uma opção”.

