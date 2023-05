Festival Mita 2023: NX Zero emociona público com homenagem a Chorão

NX Zero fez homenagem a Chorão, do Charlie Brown Jr., durante show no Festival Mita

No segundo dia do Festival Mita, a banda de rock brasileira NX Zero teve sua volta aos palcos marcada por um público empolgado e um show para lá de emocionante. Realizado no domingo, 28, no Rio de Janeiro, o show da banda foi a primeira apresentação após um hiato de cinco anos.

Donos de sucessos que marcaram os anos 2010, como “Cedo ou Tarde”, "Além de Mim”, “Razões e Emoções” e vários outros hits do gênero emo rock, a banda animou o público presente no Jockey Club que presenciou o retorno aos palcos.

Formado por Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo, o NX Zero aproveitou o momento para homenagear Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. que faleceu em 2013.

Durante a introdução de “Cedo ou Tarde”, o grupo exibiu no telão um vídeo que mostra Chorão no estúdio junto com a banda em meados de 2011. Na época, o líder do Charlie Brown Jr. gravou junto com o NX Zero a versão chamada “Cedo Ou Tarde - Projeto Paralelo”.

Nas redes sociais, os fãs que assistiam a transmissão do Mita pelos canais Multishow e Globoplay compartilharam suas reações com a homenagem feita pelo NX Zero.



nmrl nx zero fazendo homenagem pro chorão antes de tocar cedo ou tarde TO CHIRANDOOOOOO — náthaly (@zanichellx) May 28, 2023 Nx Zero foi impecável com essa homenagem e partipação do Chorão em Cedo ou tarde. Me emocionou demais! Tô arrepiada até agora. Que novembro chegue logo. — Lud vai ver RBD e NX (@eiluluds) May 28, 2023

Festival Mita 2023: programação completa

Confira abaixo os horários e a programação completa do segundo final de semana do Festival Mita, que irá ocorrer em São Paulo.

SÃO PAULO (3 de junho)

Palco Deezer



11h50 – N.I.N.A



12h50 – Avuá convida Rodrigo Alarcon



14h35 – Duda Beat



16h45 – Djonga convida BK



19h05 – Natiruts

Palco Centro



13h40 – Jehnny Beth



15h30 – BADBADNOTGOOD



17h40 – Flume



20h20 – Lana Del Rey



SÃO PAULO (4 de junho)

Palco Deezer



12h00 – Far From Alaska convida Supercombo



14h00 – Sabrina Carpenter



16h20 – NX Zero



18h55 – The Mars Volta

Palco Centro



13h00 – Don L convida Tasha & Tracie



15h10 – Capital Inicial



17h30 – Haim



20h20 – Florence + The Machine



