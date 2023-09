Renato Aragão volta aos palcos com musical sobre vida do trapalhão

Intitulado “ Adorável Trapalhão: O musical ”, a peça irá narrar a carreira de Renato, desde sua infância no Ceará, até ganhar reconhecimento nacional como Didi Mocó, do programa “Os Trapalhões”.

O humorista cearense Renato Aragão foi confirmado no elenco do novo filme do youtuber Luccas Neto. A fantasia medieval "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" começou a ser gravada nesta semana no Rio de Janeiro. A estreia está prevista para 2024.

O longa-metragem é protagonizado por Luccas e, além de Renato Aragão, traz no elenco ainda nomes como Zezé Motta e Maurício Mattar. A obra é assinada pela produtora do ator, empresário e youtuber, que interpreta o jovem herdeiro do trono do Reino de Lucebra.

