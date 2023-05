José Loreto desfila com fio dental e sensor de glicemia: "Tem sempre uma 1ª vez'

O ator José Loreto deu o que falar nas redes sociais; o motivo foi sua passagem nas passarelas da SPFW com uma sunga fio dental

Na noite dessa sexta-feira, 26, o último desfile da noite do São Paulo Fashion Week (SPFW), da marca The Paradise, deu o que falar nas redes sociais. Entre os modelos, estava o ator José Loreto, que desfilou de fio dental e com sensor de glicemia, repercutindo na internet.

“Tem sempre uma primeira vez”, comentou o artista após a apresentação.

José Loreto é uma das vozes sobre os cuidados com o controle da diabetes tipo 1 há mais de 20 anos. Ele, que é diabetico, desfilou com o sensor de glicemia no bumbum.

SPFW além de José Loreto

Além do ator, outros famosos marcaram presença na passarela da marca de autoria de Thomaz Azulay e Patrick Doering, como Jonathan Azevedo, Luiz Lobianco, Monique Evans e Silvia Pfeifer.

