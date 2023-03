Dez anos sem Chorão: fãs prestam homenagens ao cantor

Nesta segunda-feira, 6, a morte de Chorão, cantor da banda Charlie Brown Jr., completa dez anos. O artista e o grupo foram um dos maiores representantes do rock nacional, com sucessos como “Meu Novo Mundo”, “Só Os Loucos Sabem” e “Dias de Luta e Dias de Glória”. Uma década após o falecimento do vocalista, fãs prestaram homenagens ao ídolo nas redes sociais.

Nome artístico de Alexandre Magno Abrão, Chorão foi encontrado morto em seu apartamento depois de ter sofrido uma overdose de cocaína. Os efeitos foram potencializados pelo comprometimento que já apresentava em parte do coração, nas artérias e por um edema cerebral.

No Twitter, admiradores do trabalho do artista e do Charlie Brown Jr. se manifestaram e lembraram do legado do vocalista. “Chorão, o mundo sente sua falta”, lamentou uma fã.

hoje pode ser qualquer dia, mas pra mim, não. “Chorão vive” essa frase nunca fez tanto sentido, vive em minha memória, no meu coração, em tudo o que se imagina, chorão, o mundo sente sua falta, o céu azul é todo seu. Chorão vive e é eterno. pic.twitter.com/XfChQF8vYJ — bia (@itsb1acc) March 6, 2023

Outra internauta disse: “Chorão nunca vai morrer. Chorão é eterno!”.



amanhã vai fazer 10 anos que o Alexandre morreu, até pq o Chorão nunca vai morrer, o Chorão é eterno! — sopi (@sollphiaa) March 5, 2023

Um fã falou sobre a influência de Chorão “no jeito de se vestir” e na cultura do skate no Brasil. “Parece que ele ainda está vivo”, disse.

Eu ainda ouço as músicas e olho pro legado do Chorão, a influencia e peso dele na cultura em toda uma geração, no jeito de se vestir, andar de Skate, atitute e parece que ele ainda tá vivo, só deu um tempo do caos e da intensidade que ele vivia, lá se foram 10 anos. — Erlan Jesus (@ErlanJesus7) March 6, 2023

“Uma das maiores vozes do Brasil e o meu poeta favorito”, revelou uma admiradora.



Há 10 anos, perdíamos uma das maiores vozes do Brasil, e o meu poeta favorito, eu sinto até hoje que perdi tantas melodias, mas obrigada por todos os ensinamentos, vagabundo do skate. Eu te amo, Chorão. pic.twitter.com/5xtMAX9Kl8 — Ju Pitanga (@julis_jubs) March 6, 2023

