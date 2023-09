Humorista Nando Viana traz espetáculo sobre ansiedade a Fortaleza

Reconhecido pela participação no programa de humor "A Culpa é do Cabral", Nando Viana apresenta espetáculo sobre ansiedade no Theatro Via Sul nesta sexta-feira, 15

O humorista gaúcho Nando Viana, sucesso no programa "A Culpa é do Cabral", vem a Fortaleza para apresentação no Theatro Via Sul. Na passagem pela capital cearense, o artista traz o espetáculo "Como faz pra ficar aqui?", que trata de forma bem-humorada sobre questões como ansiedade e terapia.

O espetáculo de humor ocorre nesta sexta-feira, 15, às 21 horas. A abertura do Theatro Via Sul está prevista para 20 horas. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 35 no site do local. Nando está prestes a completar 15 anos de carreira e, no stand up, aborda temas da vida familiar e reflexões sociais.

"Esse é um espetáculo que fala sobre todas as histórias engraçadas que eu vivi fazendo terapia e que eu reuni nesse show que, com certeza, vou arrancar muita risada de você. E, se bobear, vai até te ajudar”, afirma o humorista no material de divulgação.