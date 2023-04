The Town: Pitty e Queens Of The Stone Age são anunciados

O The Town é produzido pelos mesmos organizadores do Rock In Rio e acontecerá em setembro em São Paulo

Mais duas atrações de peso foram confirmadas no festival de música The Town, previsto para ser realizado em São Paulo no mês de setembro. A organização do evento anunciou na última terça-feira, 4, as presenças da banda de rock Queens Of The Stone Age e da cantora brasileira Pitty.

Tanto o grupo americano quanto a autora dos hits “Me Adora” e “Teto de Vidro" se apresentarão em 9 de setembro no Palco Skyline, o de maior destaque do The Town. Os shows acontecerão na mesma data das apresentações do Foo Fighters e da banda Garbage.

O The Town é produzido pelos mesmos organizadores do Rock In Rio. O festival acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além das atrações já citadas, estão confirmados no evento nomes como Maroon 5, Bruno Mars, Ludmilla, Iza, Post Malone, Racionais MC’s com Orquestra Sinfônica de Heliópolis e H.E.R.

O primeiro lote de ingressos, chamado de “The Town Card”, foi esgotado no primeiro dia de vendas, em 14 de março. As novas entradas estarão disponíveis para compra em 18 de abril, a partir das 19 horas, no site da plataforma Ticket Master.



