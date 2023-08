Show de Alanis Morissette no Brasil terá apresentação de Pitty

Integrando a turnê “Jagged Little Pill”, a apresentação na capital paulista será o único show da cantora na América do Sul. Os ingressos para a apresentação estão esgotados.

Com show único no Brasil marcado para o dia 14 de novembro, a apresentação de Alanis Morissette em São Paulo promete algumas surpresas.

Alanis Morissette no Brasil: turnê comemorativa

Com show único na América do Sul, a cidade de São Paulo receberá a turnê “Jagged Little Pill”, que celebra os 25 anos do terceiro álbum de estúdio de Alanis Morissette.

Lançado em junho de 1995, o disco vendeu mais de 30 milhões de cópias internacionais, sendo considerado um dos álbuns mais vendidos na história da música.

“Jagged Little Pill” foi um marco na carreira de Alanis Morissette, pois rendeu à cantora canadense inúmeras vitórias em diversas premiações musicais, incluindo cinco estatuetas no Grammy.

Alanis Morissette no Brasil

Quando : 14 de novembro



: 14 de novembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Ingressos esgotados

