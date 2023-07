Regina Duarte critica Felipe Neto, Anitta e Ivete em post sobre paralisação da Volkswagen

Na postagem, publicada em seu instagram no último dia 29, a atriz critica o incentivo ao setor automotivo e cita personalidades que apoiaram a eleição do presidente Lula

Após o anúncio da paralisação temporária de fábricas brasileiras da Volkswagen, a atriz Regina Duarte, teceu críticas ao programa de incentivo e a personalidades que apoiaram a eleição de Lula à presidência em postagem no Instagram, no último dia 29 de junho.

Em sua postagem, a atriz utilizou imagens dos artistas Anitta, Ivete Sangalo, Léo Santana, Alexandre Nero e Bruno Gagliasso. Também estão no post imagens da jornalista Míriam Leitão, do influenciador Felipe Neto e do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Regina relacionou o fechamento temporário das fábricas ao programa incentivo ao setor automotivo do Governo Federal, que aconteceu em junho deste ano e culminou na venda de 115 mil veículos em quatro semanas, segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

“Nem a manipulação barata/relâmpago pra redução sintética no preço dos automóveis ZERO sem mexer nos impostos exorbitantes, ajudou. Brasil segue colhendo as consequências de um governo trágico,” comentou a atriz.

O fechamento temporário das fábricas em São Bernardo do Campo, Taubaté e São José dos Pinhais foi anunciado pela Volkswagen em 27 de junho e, segundo a empresa, se daria devido a uma estagnação no mercado.

Na fábrica de Taubaté, a suspensão da produção durou até a última segunda-feira, 3 de junho. Ao Estadão Verifica, a Volkswagen informou que parou a produção para equilibrar estoques diante da demanda de mercado.