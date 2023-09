Galvão Bueno tem contas bloqueadas e Justiça teria encontrado apenas R$ 36

Alex possuía 10% das cotas da Bueno Wines e era administrador. Em 2018, o ex-sócio de Galvão encerrou suas conexões com a empresa, mas sua ligação legal com a vinícula não foi formalmente encerrada e ele permaneceu no quadro societário.

Segundo Rogério Gentile, colunista do portal UOL, Alex alegou que essa ligação ainda existente com a empresa o impedia de entrar em sociedade com outros negócios. A Justiça concordou com Alex e decretou a imediata exclusão dele da empresa.

Galvão Bueno: problemas judiciais

Além da questão relacionada à Bueno Wines, Galvão Bueno enfrentou diversos outros problemas judiciais. Em agosto, foi noticiado o leilão de uma mansão de Galvão localizada em Londrina, Paraná, devido à dívidas não pagas.

Galvão Bueno: outros negócios

Além de ser o proprietário proprietário da vinícola Bueno Wines, Galvão é dono do canal no YouTube "Canal GB" e detém os direitos de transmissão da Stock Car, além de narrar amistoso da seleção brasileira.

Galvão Buenos em terras cearenses

Recentemente, um vídeo de Galvão em Jericoacoara, no Ceará, viralizou nas redes sociais. Na gravação, o narrador esportivo aparece virando um litro de vodka na boca e exclama: 'Jeri enlouqueceu'."

