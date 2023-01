Jeremy Renner: estrelas da Marvel apoiam ator após acidente

Depois de ser hospitalizado após sofrer acidente com uma máquina de remover neve no último domingo, 1º, o ator Jeremy Renner recebeu apoio de estrelas da Marvel e outros famosos por sua recuperação. As manifestações de solidariedade foram deixadas nos comentários do primeiro post feito pelo artista após o ocorrido.

“Rápida melhora, amigo. Enviando amor para você!”, disse Chris Hemsworth, intérprete de Thor. “Orações contínuas, irmão”, escreveu Chris Pratt, o Peter Quill de “Guardiões da Galáxia”. Seu xará, Chris Evans, o Capitão América, também se manifestou: “Você é durão. Te amo, amigo”.

Famosos se solidarizaram com estado de saúde de Jeremy Renner (Foto: Reprodução/Instagram)



“Enviando todo o nosso amor, irmão, e na esperança de uma rápida recuperação!”, disse o perfil dos Irmãos Russo, diretores de “Vingadores: Ultimato”. Outras personalidades americanas famosas também deixaram comentários na publicação, como o ator Orlando Bloom, que afirmou estar “enviando preces”, e a atriz Vanessa Hudgens, a enviar “muito amor e cura”.

A publicação de Renner, uma selfie tirada na cama do hospital, foi a primeira desde o acidente que o deixou em estado crítico. Na legenda, agradeceu o apoio e, apesar de sua condição dificultar a digitação de textos, afirmou enviar “amor a todos”. “Obrigado a todos vocês pelas palavras gentis. Estou muito mal agora para digitar, mas envio meu amor a todo mundo”, disse.



Como foi o acidente com Jeremy Renner



O acidente aconteceu no domingo, 1º de janeiro, e Renner foi o único envolvido, de acordo com informações do gabinete do xerife de Tahoe County.

O ator, que possui uma casa na região, tentava remover a neve que atolava um carro na vizinhança, após forte nevasca no Ano Novo, até que uma máquina de remoção de gelo que utilizava o atingiu.

Um vizinho, médico, fez um torniquete em Renner e ficou ao seu lado até a chegada dos paramédicos, segundo o TMZ.

O transporte médico de Jeremy Renner até o hospital aconteceu por helicóptero. Uma equipe está investigando as circunstâncias do incidente. A máquina para remoção da neve possuía diversos recursos de segurança.

Sobre o estado de saúde do ator Jeremy Renner



A estrela dos Vingadores passou por cirurgias após o acidente. De acordo com um comunicado da sua família, divulgado na segunda-feira, 2, Renner teve trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e está na unidade de terapia intensiva após a cirurgia decorrente do acidente.

O estado de saúde do ator é crítico, mas estável. Vale lembrar que as lesões de Jeremy são extensas e graves.

