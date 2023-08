Otaviano Costa revela que obra gerou crise no casamento com atriz

O apresentador Otaviano Costa relembrou crise no casamento com Flávia Alessandra após obra em casa

O apresentador Otaviano Costa relembrou de um momento desafiador ocorrido no casamento com a atriz Flávia Alessandra. Juntos há 17 anos, os casal de artistas globais quase se separou.

O motivo da tensão que fez Otaviano e Flávia Alessandra repensarem o relacionamento foi durante uma obra na antiga residência do casal. A mansão de luxo, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, possui 890 metros quadrados e, durante o período em que a família morou no local, eles reformaram todo o espaço.

“A gente já tinha feito três obras juntos, mas essa casa, que ficou gigantesca, foi muito desafiadora em todos os sentidos. Levou a um estresse no relacionamento bem grande que, sim, passamos perto disso…”, detalhou o comunicador.