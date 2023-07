Atriz da Marvel dá fora em Tom Cruise: ‘Ele é como um tio’

Após boatos sobre um possível relacionamento entre Tom Cruise e Hayley Atwell, a atriz comentou sobre os rumores com o astro de “Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um”.

Co-protagonista do sétimo filme da franquia de ação, Hayley afirmou sentir-se “incomodada” com a projeção das pessoas sobre a relação entre ela e “um colega de trabalho e chefe”.

Conhecida por interpretar Peggy Carter, a agente e grande amor do Capitão América nos filmes e séries da Marvel, a atriz declarou ao portal britânico The Independent que “não tem nada a ver” com os “boatos esquisitos, sem sentido, meio sujos e meio repulsivos” sobre um namoro entre ela e Tom Cruise.

“Ele é como se fosse um tio”, descreveu a atriz, que explicou que a relação dela com o ator e Chris McQuarrie, diretor do longa-metragem, são próximas ao ponto de desabafar sobre assuntos pessoais. A atriz de 41 anos de idade está noiva do músico Ned Wolfgang Kelly desde abril deste ano.

Já Tom Cruise foi envolvido em mais um boato de relacionamento este ano após surgir com Shakira nos bastidores do Grande Prêmio de Fórmula 1, ocorrido em junho, em Miami. Na época, a cantora teria barrado as “investidas” do ator e não retribuiu o interesse.

Ethan está acompanhado de sua equipe habitual, começando com Luther (Ving Rhames), Benji (Simon Pegg) e Grace, uma ladra (Hayley Atwell). "Treinei cinco meses antes de sequer começar a rodar", contou Hayley, em entrevista à AFP.

Tom Cruise enfrenta IA no sétimo 'Missão: Impossível' Crédito: JUNG YEON-JE / AFP

Tom Cruise é famoso não só por realizar suas próprias cenas arriscadas, mas também por idealizar com o diretor de plantão as cenas mais espetaculares e distorcidas possíveis, que ele roda quantas vezes forem necessárias.

"Lembro-me de uma cena em que estávamos dentro de um trem, em pé", disse Atwell. "Tivemos que passar de um vagão em posição horizontal para um vertical em seis segundos. Acho que fizemos cinco ou seis vezes. E tinha que repetir".

Esse é o ponto alto do filme, após mais de 2h30min de ação ininterrupta. A atriz narra o momento que "Tom olha pra mim e me pergunta: 'você está bem? Do que você precisa?'".

"Bem, eu não sei. Eu nem sei se sei alguma coisa", respondeu. E Cruise respondeu "precisa de chocolate". "E sim, era isso que eu precisava", concluiu a atriz com um sorriso.

