Preta Gil comemora retirada de sonda e atualiza fãs sobre estado de saúde

A cantora Preta Gil usou os stories do Instagram na tarde deste sábado, 2, para comemorar a retirada de uma sonda nasogástrica e atualizar os fãs sobre o estado de saúde. A cantora se recupera da cirurgia de remoção de um tumor no intestino, realizada no dia 16 de agosto.

“Tirei a sonda, estou mega feliz. O Dr. Frederico falou que tá superseguro, está tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir”, declarou.

Preta precisou voltar a usar o aparelho nasal na última quinta-feira, 31, depois de sofrer uma obstrução intestinal.