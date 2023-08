Preta Gil posa com filho antes da cirurgia de remoção do tumor

Francisco Gil, músico e filho de Preta Gil, visita mãe no hospital momentos antes da cirurgia de remoção do tumor

Internada no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, desde domingo, 13, a artista recebeu a visita de amigos e parentes momentos antes da cirurgia . Na noite de terça-feira, 15, a cantora recebeu as amigas Fernanda Paes Leme, Marina Morena, Malu Barbosa e Bela Gil, sua irmã.

“Estou indo agora fazer a cirurgia para retirar o tumor . Estou aqui cercada de amor, com meu filho ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim!”, escreveu em publicação no Instagram .

Após realizar os exames pré-operatórios , a cantora Preta Gil irá realizar a cirurgia de remoção do tumor nesta quarta-feira, 16. Ao lado de Francisco Gil, seu filho e também músico, Preta comunicou que estava a caminho do procedimento cirúrgico e pediu orações para seus fãs e seguidores.

Preta Gil fala sobre cirurgia de remoção do tumor

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano, a artista realizou a última sessão de radioterapia no início do mês de junho.

“Foi lindo, mas acabou. Agora estou focada na minha operação para retirar o tumor em agosto! Beijos”, explicou a cantora, em resposta a um fã que a questionou sobre os shows da turnê “Nós, A gente”, realizada por Gilberto Gil.

