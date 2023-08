Preta Gil inicia preparativos para cirurgia de remoção do tumor

“Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui. Vai dar tudo certo! Vou operar só na quarta-feira. Amanhã e na terça faremos os exames pré-operatórios”, detalhou em publicação no Story do Instagram.

A artista foi internada no domingo, 13, no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, e está realizando uma série de exames.

Na manhã desta segunda-feira, 14, Preta contou que estava indo realizar o PET-CT, exame de imagem que detecta a presença de células cancerígenas no organismo.

Preta Gil fala sobre cirurgia de remoção do tumor

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano, a artista realizou a última sessão de radioterapia no início do mês de junho.

“Foi lindo, mas acabou. Agora estou focada na minha operação para retirar o tumor em agosto! Beijos”, explicou a cantora, em resposta a um fã que a questionou sobre os shows da turnê “Nós, A gente”, realizada por Gilberto Gil.

